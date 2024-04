"Obciachowe" czółenka znów są hitem. Noszą je znane Polki

W tym sezonie do wielbicielek wąskich nosków dołączają znane Polki. Wybrałyśmy trzy stylizacje, które najlepiej prezentują ten trend i – naszym zdaniem – są świetną motywacją, żeby skusić się na tego typu czółenka. Powodów jest sporo, a optyczne wysmuklenie nóg to tylko jeden z nich. Sama zobacz.

Jak widać, czółenka z wąskim noskiem pasują nie tylko do szerokich spodni palazzo, chociaż i z nimi tworzą świetny duet. W zestawieniu z krótkimi spodenkami czy minispódnicą nabiorą jeszcze ciekawszego charakteru, bo będą grały pierwsze skrzypce. To prosty trik na wysmuklenie i wydłużenie nóg.

Połączenie butów i spodni w tym samym kolorze to znany i sprawdzony patent na to, żeby nogi wydawały się dłuższe. Co ważne, nogawki wcale nie muszę się opierać na ziemi – te szerokie, ale odsłaniające czółenka, pozwolą przykuć całą uwagę do najmodniejszego dodatku sezonu wiosna-lato 2024.