"Obciachowe" spodnie wracają do mody? Spójrzcie na Opozdę

Moda zatacza koło i odczarowuje trendy, które pokryły się niechlubną opinią. Chociaż stylizacja Joanny Opozdy wynika z kreacji postaci filmowej, to możemy być pewne, że prędzej czy później rurki z mieniącymi się aplikacjami powrócą do łask. A my znowu będziemy musiały "ugryźć się w język" po tym, jak powiedziałyśmy im "nigdy więcej" i z impetem wyrzuciłyśmy z szafy.