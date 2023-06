Objęła go nogami na bieżni. Okazja była wyjątkowa

"Ale do siebie pasujecie. Super, że wszystko się udało i że wrócił cały i zdrowy", "Gratuluję. Najważniejsze, że do ciebie wrócił!", "Mam wrażenie, że Doda jest po raz pierwszy tak szczęśliwa. Wszystkiego dobrego", "Wy jesteście dla siebie stworzeni!", "Dobrze się z oczu patrzy Darkowi, a ty masz szczęście wypisane na twarzy. Będzie z tego chleb, zasłużyłaś na wszystko, co dobre" - czytamy w komentarzach.