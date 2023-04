Objęła partnera nogami. Fani Dody wypatrzyli coś jeszcze

Jak sama nie raz przyznawała, przez wiele lat nie miała szczęścia do mężczyzn. Kilka miesięcy temu okazało się jednak, że w jej życiu pojawił się ktoś ważny. Nie był to ani jeden z przedstawionych jej w programie "Doda. 12 kroków do miłości" kandydatów, a podróżnik i ratownik Dariusz Pachut.