Obniżysz rachunki za ogrzewanie. W mieszkaniu wciąż będzie ciepło

Ekspertka w dziedzinie nieruchomości, która na co dzień pracuje w firmie John Pye Real Estate w Wielkiej Brytanii, wykorzystała swoje ponad 20-letnie doświadczenie, aby zająć się edukowaniem innych w mediach społecznościowych. Kobieta publikuje na TikToku intrygujące ciekawostki na temat branży mieszkaniowej.

W jednym z ostatnich filmów, wskazała, co zrobić, gdy za oknem panują nieprzyjemne temperatury, a my nie chcemy zbankrutować ze względu na wysokie koszty ogrzewania.

Na samym początku tiktokerka poradziła internautom, aby uszczelnili wszelkie szczeliny, przez które może wlatywać zimne powietrze z zewnątrz. Następnym krokiem jest zamykanie drzwi wewnętrznych i innych wejść, do pokoi, z których nie korzystamy w danym momencie.

Ogrzewa dom bez włączania kaloryfera. Plus pięć stopni w kilka godzin

Trzecią wskazówką na utrzymanie przyjemnej temperatury w domu jest zasłonięcie żaluzji. Kiedy dzień jest krótszy, a nocą za oknem jest, zdecydowanie chłodniej, nawet taka błahostka jak zasunięcie rolet czy zasłon, spowoduje, że zimne powietrze szybko nie przedostanie się do naszego mieszkania.

"To straszne, że przez rosnącą inflację i decyzję rządzących, wielu ludzi nie stać na ogrzewanie domów. Nie można nawet zaspokoić podstawowych potrzeb przez te absurdy" - napisał jeden z komentujących.

