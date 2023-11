Trik z suszarką robi furorę. Za ogrzewanie zapłacisz o 25 proc. mniej

Przyłóż suszarkę do kaloryfera

Jak to możliwe, że suszarka do włosów może pomóc w oszczędzaniu na ogrzewaniu? Ten trik, choć zaskakujący, jest jednocześnie prosty i łatwy do zastosowania. Wystarczy poświęcić kilka chwil, aby znacznie poprawić efektywność działania grzejnika, a co za tym idzie - zmniejszyć wysokość rachunków za ogrzewanie.