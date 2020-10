Porzuceni czterej bracia z Tarnowa znaleźli bezpieczny dom. "Chciałam stworzyć im dom dla wszystkich"

Czterej chłopcy, których matka w styczniu oddała do pogotowia opiekuńczego w Tarnowie, mówiąc: "Weźcie ich sobie", już w lutym znaleźli nowy dom. Bracia, którzy mają od roku do 6 lat, nie zostali rozdzieleni. Rodzicami zostali Dominika i Paweł, którzy nie mają wątpliwości, że to była dobra decyzja.

Porzuceni przez matkę czterej bracia z Tarnowa znaleźli nowy dom (Getty Images)