Obrabowali sklep z bielizną. Szczegóły zaskakują

"Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. 40-latek i 26-latek zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Pozostali, 36-latek i 42-latek, zarzut paserstwa zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy będą musieli stawiać się w siedzibie policjantów na dozór" – wyjaśnił asp. Łukasz Kowalczyk w rozmowie z "SE".