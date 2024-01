Sprawdzili autokary podczas ferii. Wyniki kontroli zaskoczyły nawet policjantów

- Rodzice często dzwonią i umawiają kontrole - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Agata, nauczycielka w jednej z krakowskich placówek. - W sumie to się im nie dziwię. Zawsze muszą nas jednak o tym poinformować, bo to zmienia godzinę wyjazdu, zważywszy na to, że kontrole nie odbywają się teraz przy placówkach, ale w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Od lat współpracujemy z jedną firmą, do której mamy zaufanie, więc wszystko przebiega prawidłowo - zapewnia.