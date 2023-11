Obserwował ją na siłowni. Kiedy zareagowała, usłyszała te słowa

- Opowiedziałam o wszystkim, że jest to dla mnie coraz bardziej niekomfortowe i że pewnie nie jestem jedyną dziewczyną, którą tak traktuje. Jako pierwsze usłyszałam, że nie jest on pracownikiem siłowni, tylko wynajmuje jej część, by trenować z klientami. Ogółem jednak rozmowa była całkiem wspierająca - przyznała.