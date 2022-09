Oburzająca "prośba" młodej pary. Napisali to na zaproszeniach

Wiele osób marzy o tym, żeby ich wesele było nietuzinkowe, a co za tym idzie – niezapomniane. Poszukiwanie idealnego miejsca, wybieranie menu. Przygotowania bardzo często trwają długie miesiące, a nawet i lata. Organizacja wesela to nie lada wyzwanie. I ogromne koszty. Szczególnie teraz, kiedy inflacja daje się we znaki. Podstawowa cena tzw. talerzyka to kilkaset złotych. Wystarczy pomnożyć ją razy liczbę gości i otrzymujemy niemałą sumę. A przecież "talerzyk" to nie wszystko. "Jak zaoszczędzić, jak obciąć koszty?" - pytają przyszli nowożeńcy. Mniejsze porcje, krótsza zabawa - pomysłów jest wiele. Ale wesele, za które płacą goście? Tego jeszcze nie było.