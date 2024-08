Obwiniają ofiarę ataku w centrum Warszawy. "Mity dotyczące przemocy seksualnej wciąż funkcjonują"

Centrum miasta, piąta rano. Nina wracała z pracy i czekała na przyjazd Ubera. Nieoczekiwanie podszedł do niej wyraźnie pobudzony, półnagi mężczyzna, który, mimo jej próśb, nie respektował jej przestrzeni osobistej. Nie tylko ją zaczepiał, ale w pewnym momencie podniósł ją i rzucił na ziemię.

Niestety mimo wołania kobiety o pomoc, długo nikt nie reagował. Dopiero po czasie do akcji wkroczyli ochroniarze z pobliskiego budynku. Na miejsce została wezwana również policja, która poinformowała Ninę o konieczności złożenia zawiadomienia na komendzie.

Niestety obwinianie o przemoc poszkodowanej wciąż jest powszechnym zjawiskiem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy je akceptować.

