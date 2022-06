Wstrząsające, co zrobili wtedy dorośli. Wydawałoby się, że każda przeciętnie wrażliwa osoba zaniesie w takiej sytuacji dziecko do łóżka. Superniania miała jednak inny pomysł. Poradziła matce: "Teraz jak do niego pójdziesz, to go postaw przed sobą, podnieś go i postaw go przed sobą, żeby sprowokować ruch, żeby on nam nie zasnął". Kobieta obudziła chłopca, który nadal nie chciał przeprosić, tylko siedział na jeżyku. Nie wiemy, jak długo. Wiemy za to, że pozbawianie snu to jeden z rodzajów tortur, a tortury są zabronione. Przynajmniej wobec dorosłych.