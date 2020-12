Ma 15 dzieci i znów jest w ciąży. Na zakupy musi wydać 1400 zł

"Jeśli ciąże następują jedna po drugiej, bardzo często, to taka matka nie ma czasu na to, żeby odbudować swój organizm po kolejnej ciąży. Pacjentka musi mieć co najmniej półtora roku, do dwóch lat na to, żeby organizm doszedł do stanu sprzed ciąży" – mówił w rozmowie z Mamadu lek. med. Mariusz Sadowski, ginekolog położnik, ekspert ZnanyLekarz.pl.