Od 28 grudnia wiele zmian. Sprawdź wszystkie obostrzenia i wytyczne ministerstwa

Tuż po świętach czeka nas wiele zmian dotyczących codziennego funkcjonowania. Od 28 grudnia będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia. Sprawdź wszystkie informacje dotyczące m.in. funkcjonowania w przestrzeni publicznej, organizacji przyjęć, funkcjonowania hoteli, salonów kosmetycznych, czy centrów handlowych.

Rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych restrykcji. Będą one obowiązywały od 28 grudnia. Czego dotyczą zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw? Odpowiadamy.

Zakaz przemieszczania w sylwestra i nie tylko

W rozporządzeniu zapisano, że od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Co jeszcze odnośnie przemieszczania się? Z wieloma zmianami zmierzą się dzieci i młodzież. W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Od reguły są wyjątki tj. dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania, przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, przemieszczanie się w ramach półkolonii oraz weekendy.

Powyższe ograniczenia obowiązują do końca ferii, tj. do 17 stycznia 2021.

Boże Narodzenie

"Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują" - czytamy na stronie ministerstwa odnośnie zbliżających się świąt.

Co z hotelami, basenami, siłowniami?

Od 28 grudnia ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Usługi noclegowe będzie można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy, czy dyplomaci. Obostrzenie obowiązuje do 17 stycznia 2021 r.

Od 28 grudnia zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Zamknięte sklepy w centrach handlowych

W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego - będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto w obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Osoby przebywające w galeriach handlowych, sklepach, stacjach paliw oraz na targowiskach mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Godziny dla seniorów

Godziny dla seniorów zostały utrzymane - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 sklepy spożywcze, drogerie oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także w przypadku handlu hurtowego, sklepików szkolnych oraz na lotniskach.

Spotkania do pięciu osób

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Zasady w kościołach

Rozporządzenie reguluje również zasady według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W budynkach (kościołach) nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m kw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Sport i współzawodnictwo

Od 28 grudnia organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Kwarantanna po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE

Zgodnie z dokumentem do dnia 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba przekraczające granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania, lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.

Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny - licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Co ważne, od 28 grudnia z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19).

Kwarantanny nie muszą odbywać również osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, lub kraju sąsiadującym.

Kordaszewska o tym, co kupić dziecku na święta. Wśród pomysłów "kamienie"