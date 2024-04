Od dziecka wiedział, co chce robić. Pierwszy raz zagrał, mając 12 lat

Przez rok uczęszczał na zajęcia, a następnie zaczął pojawiać się w kieleckim i warszawskim teatrze. To sprawiło, że grywał z profesorami, których spotkał wcześniej na egzaminach do szkoły teatralnej. W końcu Artur Pontek zdecydował, że przystąpi do egzaminu eksternistycznego w Związku Artystów Scen Polskich. Miała być to jego ostatnia próba, po której jeśli nie zda, przestanie marzyć o zostaniu aktorem.