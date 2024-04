Rozstanie ją zaskoczyło. Nie ukrywa, że długo towarzyszył jej żal

Bolesne rozstanie

Później aktorka związała się z Piotrem Gąsowskim. Mają syna Jakuba, który poszedł w ich ślady i także został aktorem. Para nigdy nie sformalizowała swojego związku i choć wydawało się, że są razem szczęśliwi, pewnego dnia aktor wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. "Rozstaniu towarzyszy żal do losu, że się nie udało czegoś ocalić. Ja miałam żal, że Piotrek nie zawalczył. (...) On nie dał mi nadziei. Zostałam opuszczona i musiałam sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy do końca mi się udało" - mówiła w rozmowie z "Galą".