Od lat choruje na łuszczycę. Może liczyć na nieocenione wsparcie

Jej profil na Instagramie śledzi ponad 25 tys. użytkowników. Jak sama przyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami", założyła konto w mediach społecznościowych po to, by wesprzeć inne osoby zmagające się z łuszczycą. W tym celu powstała także kampania "Daj Się Odkryć", dzięki której wspólnie z innymi chorymi, starają się szerzyć wiedzę na ten temat.

Miała 14 lat, gdy zachorowała na łuszczycę. Długo nie dopuszczała do siebie tej myśli, jednak kiedy zmian na skórze zaczęło przybywać, musiała stawić im czoła. Dominika Jeżewska nie ukrywa, że przez to, jak wyglądało jej ciało, popadła w zaburzenia odżywiania. Sądziła wówczas, że jeśli schudnie, odwróci uwagę innych od stanu jej skóry. Włożyła wiele wysiłku, by móc pogodzić się ze swoją chorobą.