Peszkowie są razem od 50 lat. "Jest moją pierwszą i ostatnią miłością"

Jan i Teresa Peszkowie poznali się już w przedszkolu. To wtedy sześcioletni Peszek powiedział rodzicom przyszłej żony, że "ze wszystkich dziewczyn w przedszkolu najbardziej odpowiada mu Teresa i to z nią się ożeni". Obietnicę spełnił, choć nie było to takie proste, na jakie wyglądało. Ich drogi się bowiem przecinały, aż w końcu wybrali inne miasta i uczelnie. Jan wybrał szkołę teatralną w Krakowie, a Teresa - łódzką politechnikę.