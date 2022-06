Maria Peszek ujawniła prawdę o sukience. "Pokrowiec nie byle jaki"

"Królowa" na Netflixie już od 23 czerwca

"Królowa" to czteroodcinkowy mini-serial, który wejdzie do serwisu Netflix już 23 czerwca. Serial opowiada historię Sylwestra – emerytowanego krawca oraz drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski do Paryża. Wraca do kraju po otrzymaniu listu od wnuczki, która prosi go o ratunek dla chorej matki, a zarazem córki głównego bohatera. W jej rolę wcieliła się właśnie Maria Peszek.