Od lat mieszkają razem. Ujawniła, dlaczego nie śpią w jednym łóżku

Chloe Szepanowski i Mitch Orval to para influencerów. Zarówno modelka, którą na Instagramie obserwuje ponad 600 tys. osób, jak i jej partner są bardzo aktywni w swoich mediach społecznościowych i regularnie dzielą się z obserwatorami szczegółami z życia prywatnego.

"Nigdy nie jest idealnie!" - napisała. Wyznała też, że od pewnego czasu nie śpią razem w jednym łóżku, ponieważ ona śpi z dwójką ich synów. "Kłócimy się, rozdzielamy. On śpi na kanapie przez większość nocy (bo śpi lepiej). Gdy śpi z dwójką dzieci mówi, że czuje się jak labrador" - dodała.

Dodała, że czasem ich życie przypomina "szaloną jazdę", jednak starają się razem stawiać czoła codziennym wyzwaniom. "Bierzemy od życia to, co dostajemy" - stwierdziła.

Modelka zdobyła się na jeszcze większą szczerość i otworzyła się też na temat ich życia seksualnego. Jak przyznała - w całym pędzie związanym z obowiązkami domowymi oraz rodzicielskimi, od czasu do czasu znajdują godzinę na to, by coś obejrzeć, zrobić sobie masaż, wziąć wspólną kąpiel lub coś więcej.