Odrywasz nakrętki? Nie każdy wie, jak to się może skończyć

Od kilku miesięcy producenci opakowań przytwierdzają nakrętki do napojów. Mimo to wolisz je oderwać? - Plastikowe zakrętki wrzucone luzem, nawet do żółtego worka, mają nikłą szansę na "drugie życie" - alarmuje Marta Podwórna, ekspertka ds. recyklingu.

Zgodnie z zapowiedzią, Unia Europejska zakazała produkcji napojów z nieprzytwierdzoną zakrętką. Przepis ma ułatwić recykling plastiku. Pomysł podzielił Polaków. Część z nas uważa go za słuszny, podczas gdy niektórzy postrzegają go jako "fanaberię".

Nowy przepis dotyczący zakrętek. Nie wszyscy są zadowoleni

Państwa Unii Europejskiej chcą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W związku z tym wprowadzają szereg zmian dotyczących m.in. sposobów ogrzewania czy recyklingu odpadów.

Od stycznia tego roku obowiązuje dyrektywa plastikowa, znana też jako SUP. W dokumencie znalazł się zapis dotyczący nakrętek przytwierdzanych do plastikowych napojów. Od 1 lipca takie rozwiązanie ma znaleźć się na wszystkich butelkach o pojemności od 100 ml do 3 litrów. Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować karą finansową w wysokości nawet 500 tys. złotych.

Dotychczas nakrętki często nie trafiały do kosza, a do mórz i oceanów, zanieczyszczając przy tym środowisko. Nowy przepis ma temu zapobiec. Zdaniem władz Unii Europejskiej, przytwierdzone nakrętki zostaną zrecyklingowane razem z butelką, co sprawi, że materiał będzie nadawał się do ponownego użycia.

Mają nikłą szansę na "drugie życie"

Wprowadzenie takiego rozwiązania było konieczne. Mimo to, eksperci od spraw ekologii i zarządzania odpadami wskazują, że ma ono jedną, dużą wadę. Chodzi o brak edukacji społeczeństwa w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami.

- Brakuje społecznej kampanii, dlaczego takie rozwiązanie jest konieczne i korzystne dla środowiska. Uważam, że dobrym rozwiązaniem mogłyby być np. wplatanie edukacyjnych treści ekologicznych do produkcji telewizji publicznej - tłumaczy Marta Podwórna, ekspert ds. recyklingu w rozmowie z Zieloną Interią.

W dalszej części rozmowy specjalistka opisała, jak wygląda proces sortowania takich odpadów. Okazuje się, że poprzednie nakrętki wypadały z sit, przez co nie nadawały się do ponownego wykorzystania.

- Plastikowe zakrętki wrzucone luzem, nawet do żółtego worka, mają nikłą szansę na "drugie życie", ponieważ sita sortujące mają większe oczka i te nakrętki wypadają z sit razem z zanieczyszczeniami — tłumaczy ekspertka.

Źródło: Zielona Interia

