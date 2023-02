Od influencerki medycznej do najczęściej krytykowanej lekarki w Polsce. Kim jest Mama Ginekolog?

Na pewno ceną, którą się płaci, jest hejt, ale można się do niego przyzwyczaić i uodpornić się. Wiadomo, że raz na jakiś czas coś człowieka trafi; potem zastanawiam się, po co mi to wszystko, mam chwile zwątpienia. Potrafię sobie jednak już to wszystko wytłumaczyć – gdy ktoś pisze mi coś nieprzyjemnego, to myślę, że pewnie ta osoba jest nieszczęśliwa i gdzieś musi swoją frustrację wyładować. Ale to powie każdy influencer: im większy profil, tym większy hejt. To jest proporcjonalne, miara wrogów jest miarą sukcesu. Niby to tylko powiedzenie, ale jest w nim prawda.