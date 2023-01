Nietrzymanie moczu to problem milionów kobiet. "Boję się szukać pomocy"

Do ekspertki trafiają kobiety, które są zaskoczone, że muszą mierzyć się z problemem nietrzymania moczu. - Myślą, że "są za młode" na takie dolegliwości. Często mówią, że słyszały od mamy, babci, a nawet lekarzy, że nietrzymanie moczu jest normalne w pewnym wieku albo po kilku porodach. Bywa, że mają żal do lekarzy, że ci nie informują o możliwości poprawy jakości życia dzięki fizjoterapii uroginekologicznej. W zasadzie nie zdarza się, żeby lekarz pierwszego kontaktu kierował do mnie pacjentki. Domyślam się, że może to wynikać z faktu, że świadomość, jaką rolę pełni fizjoterapia w leczeniu nietrzymania moczu, jest nadal zbyt mała wśród lekarzy POZ - stwierdza.