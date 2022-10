Od nauczycielki do przedsiębiorczyni. Dziś zarabia fortunę

Przywiozłam do Polski setki sampli; to są pojedyncze buty, robione specjalnie dla mnie na wzór, miałam nimi wypchane całe walizy (śmiech). Pojechałam z nimi do Polkowic, do siedziby CCC, żeby pokazać, jak widzę swoją kolekcję. Zrobiłam wystawkę i zaprosiłam zarząd. To było niesamowite uczucie, gdy pan Dariusz Miłek, założyciel marki i jej ówczesny prezes (a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), popatrzył na te buty i powiedział: "Nie, to nie będzie 50 par. Zamawiaj wszystko". Dla mnie to wyraz najwyższego zaufania, za które do dziś jestem wdzięczna. W tej chwili kolekcja on-line w sklepie DeeZee liczy ponad 1000 modeli na sezon, czyli ponad 2000 modeli marki własnej rocznie.