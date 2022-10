Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka oswajają starzenie się. "Jesteśmy świeżo po 50. i wcale nie chcemy siedzieć cicho"

Ewa Winnicka: Miałyśmy różne sytuacje. Tytuł naszej książki i podcastu jest próbą oswojenia tego, co będzie się działo z nami i ze wszystkimi ludźmi, wcześniej czy później. Jak wiadomo - "Społeczeństwo się starzeje". Wśród naprawdę entuzjastycznych komentarzy zdarzały się więc i takie: "Co te stare baby mają do powiedzenia?". I wtedy zobaczyłam, jak powszechne jest to przekonanie, z którym my się zderzamy. Przyjęło się, że gdy ktoś jest w średnim wieku, to raczej powinien zjechać na boczny tor i może zajmować wnukami. My jeszcze na szczęście nie posiadamy wnuków, tylko wczesnonastoletnie dzieci. Mamy za to dużo pracy zawodowej do wykonania i wcale nie chcemy siedzieć cicho.