Od pięciu lat jest mężatką. Po porodzie zdecydowała się na trudną rozmowę

Dwukrotnie poroniła. Raz myślała nad aborcją

W wywiadzie dla Vogue'a Jennifer Lawrence wspomniała, że ciążę zaszła, mając 20 lat. To wówczas chciała dokonać aborcji, jednak zanim dotarła do lekarza, poroniła. Za drugim razem była już mężatką i pragnęła mieć dziecko. To poronienie było trudniejsze - gwiazda musiała się poddać zabiegowi oczyszczania macicy. Później szczęśliwie zaszła w ciążę po raz trzeci. Wspomniała jednak, że w jej trakcie myślała o młodych kobietach, którym władze odbierają prawa do decydowania o swoim ciele i legalnej aborcji.