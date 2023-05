"Odchodziła powoli". Steczkowska nie mogła powstrzymać łez

Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu w programie "Onet Rano". W trakcie rozmowy z prowadzącą piosenkarka opowiedziała o swojej mamie. Danuta Steczkowska zmarła w 2020 roku w wieku 77 lat. Ostatnie lata jej życia były trudnym czasem. U mamy artystki wstąpiły problemy zdrowotne. W rozmowie z dziennikarzem wokalistka opowiedziała o wyjątkowym momencie, który do dziś ściska ją za serce.

Steczkowska dodała, że lekarze proponowali, aby jej mama te ostatnie momenty spędziła w szpitalu, na co wokalistka się nie zgodziła. Chciała, aby kobieta została w domu, otoczona miłością i bliskimi.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl