Odczuwają silny stres i ciągle przepraszają. Żyją z syndromem kaczki

Perfekcjoniści żyją w ciągłym napięciu i stresie. Wymagają od siebie znacznie więcej niż przeciętny człowiek. Nawet niewielki błąd uznają jako miażdżącą porażkę . Przepraszają za każde najmniejsze niedociągnięcie. Toczą nieustanną, wewnętrzną walkę, która odbija się na ich samopoczuciu i psychice. Badacze z Stanford University określili to mianem "syndromu kaczki".

Zjawisko zostało opisane przez Carol Dweck, psycholożkę wykładającą na Uniwersytecie Stanforda. Porównała je do kaczek, które podczas pływania wyglądają na szczęśliwe i zrelaksowane, jednak pod taflą wody wykonują wiele ruchów, które pozbawiają je energii, ale umożliwiają im poruszanie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!