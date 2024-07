Rząd chce zwrócić ci 950 złotych? To oszustwo

Phishing to popularna metoda oszustwa, polegająca na podszywaniu się pod instytucję bądź osobę w celu wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych. Może przybierać różne formy, jednak najczęściej jest to e-mail lub SMS. Cyberprzestępcy podają się za kurierów, bankierów, operatorów komunikacyjnych czy nawet członków naszej rodziny. CERT Polska poinformował o nowej metodzie phishingu. Jak nie dać się nabrać?

W ubiegłym tygodniu wiele osób otrzymało e-maila z portalu gov.pl, w którym informowano o zwrocie 950 złotych od rządu. Aby móc uzyskać pieniądze, trzeba było kliknąć podany link i zalogować się do aplikacji mObywatel. Strona wygląda bardzo wiarygodnie.

Po zalogowaniu przechodzimy do portalu bankowego, w którym musimy podać swoje dane, a te są widoczne dla cyberprzestępców. Jeśli otrzymałeś takiego e-maila, pod żadnym pozorem nie loguj się na podanej stronie. To oszustwo, co zostało udowodnione przez CERT Polska, organizację zajmującą się przestępstwami w sieci.