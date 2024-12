"Odkładał każdą złotówkę". Pokazała, co dostała od dziadka

Mężczyzna od lat zbierał monety, które odkładał do plastikowych reklamówek. Uzbierał w ten sposób całkiem pokaźną sumę. Już samo liczenie zgromadzonych pieniędzy okazało się niezwykłą rozrywką dla jubilatki.

Na nagraniu widzimy wiele worków wypełnionych monetami. Z komentarza autorki dowiadujemy się, że w reklamówkach znajduje się przynajmniej 5200 zł - nie jest to jednak pełna kwota, gdyż dwa worki wciąż czekają na przeliczenie.

"Kochany dziadek"; "Przepiękny prezent. Nie chodzi o kwotę, ale że robił to z myślą o tobie, coś wspaniałego"; "To skarb mieć takich dziadków"; "Taki dziadek to skarb" - piszą internauci.