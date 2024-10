"Wampir energetyczny" w domu. Czym prędzej wyciągnij wtyczkę

Rachunki za prąd nie ustępują paragonom grozy ze sklepów. Wzrost kosztów energii elektrycznej boleśnie daje się odczuć. Są jednak proste sposoby, które pozwolą na zaoszczędzenie energii i załatanie dziury w portfelu. Uważaj na urządzenia, które pobierają energię w trybie czuwania. Może to być nawet ekspres do kawy.

Wampiry energetyczne to urządzenia, które pożerają twoją energię w taki sposób, że na co dzień tego po prostu nie dostrzegasz. Przechodzisz koło nich obojętnie, na stałe wpisały się w wystój mieszkania, ale skrywają w sobie energetyczną żarłoczność, która przekłada się na wyższe rachunki. Jeśli szukasz oszczędności, a na widok kolejnej opłaty za prąd masz ochotę wyrywać sobie włosy z głowy, przyjrzy się swojemu otoczeniu.

"Wampiry energetyczne" w mieszkaniu

Włączony tryb czuwania to prawdziwa pułapka, do której wpadają często nasze ciężko zarobione pieniądze. Badanie przeprowadzone przez Natural Resources Defense Council (NRDC) wykazało, że w ten sposób "ucieka" nam nawet do 23 procent energii elektrycznej. Chociaż rynek urządzeń energooszczędnych stale się rozszerza, to nadprogramowy pobór prądu wciąż jest dużym problemem.

- Najprostszym sposobem na ograniczenie zużycia energii i zaoszczędzenie pieniędzy jest wyeliminowanie urządzeń typu "wampiry" i unikanie niepotrzebnych strat - radzi Tiffany Mealiff, ekspertka z firmy "Quotezone" w rozmowie z "The Sun".

Prosta czynność, jaką jest wyłączenie urządzeń z sieci za pomocą przycisku, gdy nie są używane, pomoże w ciągu roku zaoszczędzić dużo energii i pieniędzy.

Sam telewizor w wielu domach często jest w użyciu, ale to obok niego znajduje się jeden z energetycznych wampirów. Mowa tutaj o konsolach, które dostarczają rozrywkę wielu domownikom. Prąd pobierają nie tylko wtedy, gdy intensywnie gramy w ulubioną grę, ale również w trybie czuwania, łącząc się z internetem.

Wyłącz te urządzenia

I to nie tylko dlatego, że zbyt długie siedzenie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie. Zarówno laptop, jak i komputer stacjonarny będąc w trybie uśpienia, wciąż pożerają energię elektryczną.

Nie tylko one pożerają energię. Inteligentna głośniki również mogą Cię kosztować więcej, niż myślisz. W trybie czuwania zużywają około 3 W energii na godzinę. Ludzie zazwyczaj używają ich tylko przez kilka godzin dziennie, ale jeśli pozostaną one podłączone do prądu i w trybie czuwania przez cały rok, to rachunki za energię elektryczną dadzą się we znaki.

Wampirów w domu jest więcej

Sprzęty elektroniczne czy ładowarki są dość oczywiste, jeśli chodzi o tryby czuwania. W mieszkaniu jest jednak wiele innych sprzętów, które również pochłaniają niezauważone energię. To, że urządzenie nie pracuje w pełnym zakresie, wcale nie oznacza, że nie zużywa energii. Wręcz przeciwnie, wiele urządzeń w trybie czuwania pobiera zaskakująco dużo prądu.

Diody, wyświetlacze czy inne elementy sterujące nadal pobierają energię, nawet jeśli urządzenie nie jest aktywnie używane.

W trybie czuwania pozostaje często zmywarka, pralka, suszarka bębnowa, ekspres do kawy czy mikrofalówka. Wyrobienie sobie nawyku, by przed pójściem spać, wyłączyć wszystkie urządzenia, pozwoli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

