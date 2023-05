Odmieniona pozowała na ulicy. Zabieg zrobiła na NFZ

Ostatnio Powierza zdradziła w internecie, że poddała się zabiegowi blefaroplastyki, który polega na usunięciu nadmiaru fałdu skórnego z powiek. Aktorka pokazała fanom, jak wyglądała tuż po zabiegu oraz jak przebiegał proces rekonwalescencji. Temat jej operacji zaintrygował wiele osób, dlatego też Powierza zdecydowała się szerzej wypowiedzieć na ten temat, w popularnej śniadaniówce. Chociaż temat rozmowy był poważny, to nie można tego powiedzieć o stylizacji, jaką wybrała 44-latka.

Anna Powierza przyszła do "Dzień dobry TVN" w dość intrygującej stylizacji. Aktorka założyła niebieskie cygaretki o intensywnej barwie, a także białą koszulkę z haftem. Może nie byłoby w tym outficie nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Powierza dobrała do całości białą koszulę, czerwoną torebkę-worek oraz sportowe buty.

Jakby tego było mało, aktorka dobrała opaskę z wiązaniem oraz kolczyki w kształcie serc, które kolorem nawiązują do barwy spodni.

Anna Powierza pozuje przed wejściem do studia

Aktorka wygląda, jakby dobrze czuła się w tej stylizacji. Warto też pamiętać, że w modzie głównie chodzi o to, aby ta odzwierciedlała nasz charakter i dodawała nam pewności siebie, dlatego też zawsze warto wybierać te looki, które dają nam komfort.

