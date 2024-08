Odmładza i spala tłuszcz. Nazywają go "owocem bogów"

Mango to słodki, soczysty i mięsisty owoc. Naturalnie występuje w Indiach oraz Indochinach. Rośnie na drzewach owocowych, które dożywają do 300 lat. Wyróżnia się aż 400 różnych gatunków mango. W zależności od odmiany waży od 100 g do nawet 2 kilogramów.

Mango jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe. W owocu skrywają się cenne składniki odżywcze, takie jak witamina A, C, E, K oraz witaminy z grupy B , a także magnes, potas, wapń, żelazo i beta-karoten. To jeszcze nie koniec jego prozdrowotnych właściwości, bowiem obecna w nim mangiferyna, silny antyoksydant, chroni przed groźnymi chorobami (m.in. rakiem).

Choć w mango znajduje się dużo cukru, a dokładniej, fruktozy, owoc jest stosunkowo niskokaloryczny — w 100 g znajduje się zaledwie 59 kcal. Mimo to można jeść go w trakcie redukcji, ponieważ w owocu skrywa się dużo błonnika. Błonnik działa niczym "miotełka" dla jelit. Wspiera ich prawidłową pracę, usuwa nadmiar toksyn, a także wypełnia żołądek. Sprawia, że dłużej czujemy się syci.

