Odnalazła syna po 12 latach. Mówi o "bożonarodzeniowym cudzie"

Nicholas planuje powrót do rodzinnego Glasgow. Zanim to jednak nastąpi, Joyce chce odwiedzić syna we Francji. - Nie robię sobie nadziei, że na pewno wróci. Dopóki nie będzie w domu, nie uwierzę, że wszystko jest w porządku. Odwiedzę go w Paryżu i wtedy przekonam się, jak się teraz czuje. Nie mogę się doczekać tego spotkania - podsumowała.