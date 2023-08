Odniósł się do relacji z Markowską. Opisem tylko podsycił plotki

Anna Mucha, Katarzyna Sowińska, Olga Bołądź, Natalia Lesz czy Renata Kaczoruk - to tylko kilka kobiet Kuby Wojewódzkiego, z którymi dziennikarz spotykał się przed laty. Z żadną z nich nie zdecydował się jednak związać na dobre, co wytłumaczył m.in. tym, że "jest permanentnym singlem z wyboru". Czy faktycznie tak jest? Jeszcze niedawno łączyła go romantyczna relacja z Anną Markowską, z którą miał się podobno rozstać.