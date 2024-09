Odniosła się do nagich zdjęć. "Czy nie potrafimy już docenić piękna?"

Karierę zaczęła już jako 16-latka. Podczas pokazu mody w Lublanie została dostrzeżona przez Stane Jerko , znanego słoweńskiego fotografa mody, który poprosił ją, by zapozowała mu do zdjęć. Na początku lat 90. podpisała swój pierwszy kontrakt z agencją modelek.

Przeciwnicy jej męża często wykorzystywali ten fakt przeciwko niej. Serwis nypost.com opublikował fragment najnowszej biografii pierwszej damy, której premierę zaplanowano na początku października . Była modelka odniosła się do medialnych zarzutów.

Wiele wskazuje na to, że Donald Trump ma realne szanse na ponownie objęcie fotelu prezydenta. Według portalu PageSix jego żona nie ma zamiaru zaangażować się w obowiązki pierwszej damy. Podobno małżeństwo zawarło pakt na wypadek wygranej.

