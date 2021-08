Włodarczyk pokazała brzuch miesiąc po porodzie. ,,Nadal spory’’

— Skoro napisałam, że problem na początku z laktacją nastąpił, to może już to odwołam, bo do tej pory spływają do mnie rady co zrobić, żeby ją poruszyć. Jesteście kochane. Dziękuję za wszystkie rady… Odnoszę jednak wrażenie, że najbardziej pomogło częste przystawianie. Nie wiem, jak długo będę karmić i na ten moment nie będę sobie zaprzątać tym głowy. Cieszę się tym, co jest! Ps. A ta presja, żeby karmić piersią, jest nie do zniesienia. Chcesz to karm, nie chcesz to też Twoja sprawa. Poza tym nie zawsze masz na to wpływ. Nie dajmy się zwariować.