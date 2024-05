Wygodniejsze niż jeansy. Cichopek wybrała już spodnie na wiosnę

Katarzyna Cichopek nie jest minimalistką ani zwolenniczką stylu glamour czy athleisure. Katarzyna Cichopek jest prawdziwą "girl next door", której zależy na wygodnych lookach w uroczym wydaniu . Wiele kobiet identyfikuje się z jej gustem i podgląda kolejne outfity, które pojawiają się na instagramowym profilu gwiazdy "M jak miłość".

Choć jeansy są absolutnym modowym klasykiem, to, nie da się ukryć, nie gwarantują stuprocentowej wygody. Twardy denim nieco krępuje ruchy i nie zapewnia przewiewności. Dlatego wiosną i latem często szukamy dla niego alternatyw.

