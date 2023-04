Odrzuciła go na oczach całej Polski. Znalazł sobie inną

Łukasz Ciastoń był jednym z 12 kandydatów, z którymi Doda wybrała się na randkę w programie "12 kroków do miłości". Ginekolog od razu zdobył zainteresowanie artystki, która niestety ostatecznie stwierdziła, że nie może się z nim spotykać z racji jego wady zgryzu. Doda oznajmiła, że uśmiech jest dla niej kluczowy, przez co odrzuciła Ciastonia. Mężczyzna poinformował jednak, że problemy ze zgryzem połączyły go z inną kobietą.