Odsłonięcie portretu Elżbiety II. Sympatycy od razu zauważyli, czego brakuje na obrazie

Brytyjska królowa spotkała się online z przedstawicielami Biura Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty. Podczas niego został odsłonięty jej portret. Oznacza to, że Elżbieta II jest pierwszą monarchinią w Wielkiej Brytanii, która obejrzała swój portret za pośrednictwem wideo online. Nowy obraz został zamówiony przez Foreign and Commonwealth Office (FCO) jako wyraz oddania hołdu dla jej wybitnej pracy dyplomatycznej.

Jak zareagowała królowa Elżbieta II na portret?

– Cieszę się, że miałam okazję to zobaczyć. Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczę go w realnym życiu - oznajmiła monarchini. – Bardzo miło wszystkich widzieć. Jestem pod wielkim wrażeniem – dodała.

Po rozmowie online autorka obrazu Miriam Escofet powiedziała, że ma wrażenie, że królowej naprawdę spodobał się portret. "Uśmiechała się, pytając, ile czasu zajęło mi go stworzenie i czy mam po tym więcej projektów" - oznajmiła.

"Kiedy wyjaśniałam niektóre elementy obrazu, dodała kilka zabawnych komentarzy. Powiedziała, np. że w filiżance nie ma herbaty. Na co odpowiedziałam królowej, że obawiałam się, że herbata posłuży za symbolikę" - wyjaśniła malarka.

I właśnie ta pusta filiżanka wywołała burzę na Twitterze. Fanom od razu rzuciło się w oczy, że w środku nie ma herbaty, a to ulubiony napój Elżbiety II. Zresztą ona słynie zamiłowania do angielskiej herbatki. "Czy to świętokradztwo?", "Jak filiżanka może być pusta" - czytamy.