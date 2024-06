To nie jest kuna. Reaguj, gdy tylko zauważysz w ogrodzie

Łasica to niewielki ssak z rodziny łasicowatych. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy kotem a fretką. Jest naprawdę urocza i jednocześnie wyjątkowo drapieżna. To prawdziwy szkodnik, który sieje spustoszenie w ogrodzie. Jak pozbyć się łasicy domowym sposobem?

Łasica to ssak z rodziny łasicowatych. Osiąga od 11 do nawet 57 cm długości. Ogon mierzy od 5 do 26 centymetrów. Waży od 30 g do 2 kilogramów. Samce są większe od samic. Można spotkać ją w lasach, na polach uprawnych, łąkach czy pastwiskach.