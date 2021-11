Odstrojony Patryk Vega z żoną na premierze "Pitbulla". Skupili na sobie całą uwagę

Na premierowym pokazie nowego "Pitbulla" pojawił się tłum gwiazd

Produkcje Vegi zawsze wzbudzają wiele różnych emocji. Rosnący w popularność reżyser podczas swoich premier gości coraz więcej gwiazd z rodzimego show-biznesu. Nowy "Pitbull" nawiązuje do wcześniejszych produkcji, jednak na ekranie ze poprzedniej obsady zobaczymy jedynie Andrzeja Grabowskiego, ponownie wcielającego się w postać policjanta Gebelsa. Nowa filmowa odsłona ma m.in. pokazać wydarzenia, kiedy wspomniany funkcjonariusz prowadzi śledztwo w sprawie wybuchów na stacji spalinowej, a poszlaki doprowadzają go do mafii. Reżyser kontaktował się w trakcie produkcji z Andrzejem Pałuckim. Zbierał również materiały dotyczące "Gangu karateków". Czy ta filmowa odsłona spodoba się widzom? Film właśnie wchodzi do kin.