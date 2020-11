Odważna Jennifer Lopez. Gwiazda zszokowała swoim strojem na wyborach prezydenckich

W tegorocznych wyborach prezydenckich stanęli w szranki republikanin Donald Trump oraz demokrata Joe Biden, który otrzymał wsparcie byłego prezydenta Baracka Obamy. Wiele osób ze świata show-biznesu chętnie wygłaszało swoje poparcie dla poszczególnych kandydatów i przy okazji zachęcali innych obywateli do pójścia na wybory. Jak się okazuje, popularnością wśród największych gwiazd cieszył się Biden. Tom Hanks, Taylor Swift czy Madonna to niejedyne nazwiska na jego liście poparcia. Także słynna Jennifer Lopez nie kryła się ze swojej sympatii do kandydata demokratów.