Odważnie! Heidi Klum pozuje półnaga w kołdrze

Życie uczuciowe supermodelki

Przypomnijmy, że Heidi Klum i Tom Kaulitz zaczęli spotykać się w marcu 2018 r. a niespełna rok później stanęli na ślubnym kobiercu. - Mój partner jest wiele lat młodszy ode mnie i dlatego są ludzie, którzy nie wierzą, że mnie kocha. Mają przez to wątpliwości. To jest jedyny czas, w którym ktokolwiek komentuje mój wiek i muszę odpowiedzieć na to. Poza tym nie myślę w ogóle o dzielącej nas różnicy wieku - wyznała w jednym z wywiadów Klum.