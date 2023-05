Odwołuje wszystkie plany. Cierpi na zakaźną chorobę

Agnieszka Hyży dzieli się refleksjami o byciu mamą

Hyży przy okazji zamieściła też kilka refleksji na temat macierzyństwa. Wyznała, że może liczyć na wsparcie swojej mamy. "Każda mama wie, że L4 nie obowiązują od bycia opiekunką, pielęgniarką, kucharką i pocieszycielką. To bywa trudne. Czasem mama musi o 6 rano napisać do swojej mamy: - Przyjedź proszę, tak źle się czuję, że nie dam rady. Ta przyjeżdża. Przejmuje role opiekunki, pielęgniarki, kucharki i pocieszycielki. Piękne jest to, gdy ta mama jeszcze jest!" - napisała.