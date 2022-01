Ofiara byłego księdza i niedoszłej zakonnicy: Oni powinni być w więzieniu do końca życia

Bolesne wspomnienia ofiary Jana G. i Agaty G.

- Nadal chcemy dla nich kary więzienia. To, co nas spotkało ze strony tych ludzi, było straszne. Znęcali się nad nami psychicznie i fizycznie. Staram się o tym nie pamiętać, ale kiedy dostałam wezwanie do sądu, wróciły te straszne wspomnienia. (...) Jeżeli siostra zasnęła na nocniku, bo musiała siedzieć dopóty, dopóki się nie załatwiła, Agata chwytała ją za włosy i uderzała nią o ścianę. (...) Oni powinni trafić do więzienia i zostać tam do końca życia – powiedziała 21-letnia ofiara tuż przed rozpoczęciem ostatniego procesu.