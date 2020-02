WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Maja Kołodziejczyk 27-01-2020 (16:08) Ofiara Holokaustu ma profil na Snapchacie. Tak wyglądałoby życie 13-letniej Evy 13-letnia Eva zginęła w październiku 1944 w komorze gazowej w Auschwitz. Na poświęconym jej profilu na Instagramie mogliśmy zobaczyć życie dziewczynki na podstawie nagrań. Teraz historia została udostępniona również na Snapchacie. W poniedziałek 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Z tej okazji przypominamy o profilu na Instagramie założonym w celu upamiętnienia życia Evy – 13-latki, która zginęła w obozie koncentracyjnym. Teraz z historią dziewczynki możemy zapoznać się również na Snapchacie. Ofiara Holokaustu na Instagramie Złożona z krótkich nagrań opowieść o 13-letniej Evie zaczyna się 13 lutego 1944 na Węgrzech, w dniu urodzin dziewczynki. Na filmikach możemy zobaczyć jej rodzinę, przyjaciół, dom oraz otoczenie, w którym przebywa. Uwieczniono między innymi moment, w którym dwóch SS-manów zabrało z podwórka młodszą kuzynkę 13-latki, by następnie wywieźć ją do Polski. "To najsmutniejsze urodziny mojego życia. Ciągle zadaję sobie pytanie, co mała Marta będzie robić w Polsce, w dodatku bez walizki" – mówi dziewczynka, dokumentując również rozpacz swoich dziadków. Kolejny etapy historii przedstawiają wydarzenia, które rozgrywały się między lutym a majem 1944 roku. Eva musiała się wówczas zmagać z drastycznymi realiami wojny – ukrywała się ze swoim kolegą przed niemieckimi żołnierzami, zmuszono ją do noszenia żółtej gwiazdy na płaszczu, aż w końcu przejęto rodzinny interes. Opowieść bohaterki kończy się 30 maja, tuż przed jej deportacją do Polski, a ostatnie nagranie na czarnym tle informuje odbiorców o straszliwym losie, jaki spotkał dziewczynkę. "17 października podczas selekcji stała w drugim rzędzie, mając nadzieję, że przeżyje. SS-man zauważył ją i wysłał do komory gazowej. Nawiązując do relacji światków, Eva nigdy nie przestała walczyć o przetrwanie. Jej największym marzeniem było zostanie słynną fotoreporterką. Evo, mam nadzieję, że je spełniliśmy" – podsumowują autorzy projektu. Postać 13-latki jest wzorowana na Evie Heyman. Młoda Węgierka w dniu trzynastych urodzin zaczęła opisywać inwazję niemiecką w rodzinnym mieście. Wraz z dziadkami została deportowana do Polski, gdzie zginęła w 1944 roku w komorze gazowej. Z całej rodziny z życiem uszyła jedynie jej matka, która po wojnie odnalazła pamiętnik Evy. Niedługo po przekazaniu dziennika instytucjom zajmującym się dokumentowaniem wojny kobieta popełniła samobójstwo. Pomysłodawcą i realizatorem historii Evy w mediach społecznościowych jest Mati Kochavi – izraelski miliarder mieszkający w Stanach Zjednoczonych i zajmujący się branżą technologiczną.