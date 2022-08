Zespół Adele. Kiedy obsesja miłości doprowadza do życia w niebezpiecznej fantazji

- Może to prowadzić do prób kontaktu lub nawet prześladowania obiektu w celu nawiązania relacji. Inne objawy to uczucie zazdrości, a nawet groźby adresowane nie tylko do obiektu westchnień, ale też jego rodziny ze strony osoby, która ma obsesję. Często są to nadmierne telefony, wiadomości SMS, maile, a nawet niechciane prezenty. Czasami dochodzi do włamań lub niechcianych spotkań w miejscu pracy prześladowanej osoby - zauważa specjalistka.