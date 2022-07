Toksyczna pozytywność. Kiedy "weź się w garść i uśmiechnij się" wcale nie sprawi, że poczujemy się lepiej?

Pozytywność może być toksyczna

Do gabinetu Malwiny Kołaczkowskiej przychodzi dorosły mężczyzna. Pacjent tłumaczy, że nie potrafi płakać. Gdy wychodzi do ludzi, zakłada maskę i cały czas się uśmiecha. Wracając do lat dzieciństwa, wspomina, że rodzice nie pozwalali mu na ekspresję smutku czy złości. Mężczyzna po powrocie do domu zamyka drzwi i cierpi. Zastanawia się, co jest z nim nie tak.